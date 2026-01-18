Mahsur kalan hasta vatandaşın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta vatandaşa, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ambulans ulaştırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Gökçekaş köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan bir hasta için ekipler seferber oldu. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen ambulansın yardımına İl Özel İdaresi'ne ait greyder yetişti. Köyün karla kaplı yolunu açan greyder, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Rahatsızlanan vatandaş, tedavisi için hastaneye sevk edildi. - SİVAS