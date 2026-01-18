Haberler

Mahsur kalan hasta vatandaşın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Mahsur kalan hasta vatandaşın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köy yolları kapandı. Gökçekaş köyünde mahsur kalan hasta için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu ve karla kaplı yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta vatandaşa, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ambulans ulaştırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Gökçekaş köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan bir hasta için ekipler seferber oldu. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen ambulansın yardımına İl Özel İdaresi'ne ait greyder yetişti. Köyün karla kaplı yolunu açan greyder, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Rahatsızlanan vatandaş, tedavisi için hastaneye sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak