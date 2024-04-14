Sivas'ta Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolündeki kamyonetle refüje çıktı, kamyonetin takla atması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas merkeze bağlı Eski Boğazkesen Köyü yakınlarında gerçekleşti. Yabancı uyruklu H.D.(35) idaresindeki 58 BC 069 plakalı Mitsubishi marka kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çıktı. Takla atan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan A.R.A (59) ve M.A (60)ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS