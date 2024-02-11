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Sivas'ta kafa kafaya çarpışan otomobil sürücüleri arasında bir ölü, bir ağır yaralı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kangal- Malatya kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Ters istikametlerden gelen 06 EA 7437 plakalı Ford marka hafif ticari araçla 28 AAK 386 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ö.T.E. ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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