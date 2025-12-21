Haberler

Sivas'ta fren yerine gaza basan sürücü, markete girdi

Güncelleme:
Sivas'ta kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra bir markete girdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kadın sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra markete girdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ta Aydoğan Mahallesi 11. sokak üzerinde meydana geldi. Kadın sürücü E.S.Y. idaresindeki 06 FK 058 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı, ardından sokak üzerinde bulunan bir marketin içine girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada, dükkanda ve araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

