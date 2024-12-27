Sivas'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 26 Göçmen Yakalandı, 2 Kaçakçı Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 26 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Şarkışla ilçesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde bir tır durduruldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tırın dorsesinde yapılan aramada ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen yakalandı. Aynı araçta bulunan 2 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 26 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - SİVAS