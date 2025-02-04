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Sivas'ta Jandarma, Anaokulu Öğrencilerine Görevlerini Anlattı

Sivas'ta Jandarma, Anaokulu Öğrencilerine Görevlerini Anlattı
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Sivas'ta Yıldızeli Anaokulu'nda jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine jandarmanın görevlerini anlatırken, mayın arama köpeği 'Türlü' ile de keyifli anlar yaşandı.

Sivas'ta anaokulu öğrencilerine jandarmanın görevlerini anlatıldı. Çizgi film izleyen çocuklar Mayın arama köpeği 'Türlü' ile de vakit geçirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Yıldızeli Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Anaokulundaki çocuklara jandarmanın görevleri öğretildi. Tim Jandarma çizgi filmini izleyen çocuklara mayın arama kurtarma köpeği Türlü de eşlik etti. Türlü'nün gösterilerinin ardından Jandarma ekipleri ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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