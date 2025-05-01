Sivas'ta İneğiyle Çamura Saplanan Vatandaş Kurtarıldı

Sivas'ta bir vatandaş, ineği ile birlikte çamura saplandı. Mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı, AFAD ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kekeç köyünde bir vatandaş ve ineği çamura saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden AFAD ekipleri hummalı çalışma sonucu vatandaşı ve büyükbaş hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Kurtarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerince gözetim altına alındı. - SİVAS