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Sivas'ta İneğiyle Çamura Saplanan Vatandaş Kurtarıldı

Sivas'ta İneğiyle Çamura Saplanan Vatandaş Kurtarıldı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde çamura saplanan bir vatandaş ile ineği AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yaşlı adam sağlık ekiplerince gözetim altına alındı.

Sivas'ta bir vatandaş, ineği ile birlikte çamura saplandı. Mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı, AFAD ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kekeç köyünde bir vatandaş ve ineği çamura saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden AFAD ekipleri hummalı çalışma sonucu vatandaşı ve büyükbaş hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Kurtarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerince gözetim altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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