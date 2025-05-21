Sivas'ta İki Tırda 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İki tırda 7 düzensiz göçmen yakalandı, şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı

SİVAS - Sivas'ta emniyet ekiplerince durdurulan iki tırda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı. Göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları çerçevesinde iki tır polis ekiplerince durduruldu. Soğuk asfalt yüklü tırlarda yapılan aramada 7 düzensiz göçmen yakalandı. Büyük çuvalların arasına gizlenen kaçak göçmenler yakalandığında yüzlerinde oluşan şaşkınlık, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca tırların içerisinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin naklini sağlayan 2 tır sürücüsü ise gözaltına alındı.