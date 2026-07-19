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Sivas'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı Opel marka otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı Tofaş marka otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile Tofaş marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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