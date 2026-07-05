Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan M.H.C. (26) idaresindeki 58 AHK 207 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen T.T. yönetimindeki 38 AGS 895 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 58 AHK 207 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü M.H.C. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (24), N.T. (14), M.T. (9), D.T. (34) ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı