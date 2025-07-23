Sivas'ta Husumetlilerin Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Husumetlilerin Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta husumetliler arasında çıkan kavgada Ahmet Arıdıcı ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayda, iki kişi pompalı tüfekle birbirini vurdu. Soruşturma devam ediyor.

Sivas'ta husumetliler arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Ahmet Arıdıcı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eğriköprü Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan O.K. ve Ahmet Arıdıcı Kızılırmak Nehri kenarında buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Husumetli iki kişi, pompalı tüfekle birbirlerini vurdu. Olayda O.K. iki bacağından yaralanırken, sol bacağından vurulan Ahmet Arıdıcı ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Arıdıcı, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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