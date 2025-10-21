Haberler

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığına karşı düzenledikleri operasyon sonucunda 4 kişiyi tutukladı. Operasyonda ayrıca, yasa dışı yollarla ülkeye girmiş 9 yabancı uyruklu şahıs da geri gönderme merkezine sevk edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas genelinde, göçmen kaçakçılığının men ve takibine' yönelik operasyonlarda yakalanan 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığının men ve takibine yönelik gerçekleştirilen operasyonda Ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak gerekli işlemleri yapıldıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi. Yabancı uyruklu şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 1'i yabancı uyruklu 4 kişi, 'göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
