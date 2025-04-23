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Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Sivas'ta yapılan operasyonda, 6 yabancı uyruklu kişiyi yurda kaçak yollarla soktukları belirlenen 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sivas'ta 6 yabancı uyruklu kişiyi yurda kaçak yollarla soktukları tespit edilen 3 göçmen kaçakçısı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile onları yurda kaçak yollarla sokan 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 göçmen kaçakçısı cezaevine gönderilirken, 6 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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