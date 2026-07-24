Haberler

Sivas’ta gece yarısı korkutan patlama

Sivas’ta gece yarısı korkutan patlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta bir tekel bayisinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Sivas'ta bir tekel bayisinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Maddi hasara sebep olan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sularında Arapşeyh Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Sonrasında dükkanın içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle hasar oluştu. Çıkan gürültü çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine; itfaiye, AFAD ve polis bomba uzmanı ekipleri sevk edildi. İş yerinde yapılan ilk incelemede patlamaya klimadan sızan gazın neden olduğu tahmin ediliyor. Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya alarma geçti: Korkunç salgında bilanço ağırlaşıyor

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı

Kanser hastasını zehirlediler, yetmedi skandal teklifte bulundular
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuk misafirliğe gittiği evde, korkunç şekilde can verdi