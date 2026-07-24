Sivas’ta gece yarısı korkutan patlama

Sivas'ta bir tekel bayisinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Maddi hasara sebep olan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sularında Arapşeyh Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Sonrasında dükkanın içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle hasar oluştu. Çıkan gürültü çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine; itfaiye, AFAD ve polis bomba uzmanı ekipleri sevk edildi. İş yerinde yapılan ilk incelemede patlamaya klimadan sızan gazın neden olduğu tahmin ediliyor. Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı