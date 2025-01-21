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Sivas'ta Gece Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ta Gece Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Ortaköy'de gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken, olaya tanık olan vatandaşların panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevre evdeki hasarı önlemeye çalıştı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Koyulhisar ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Çamlıca'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Gece saat 00.30 sıralarında çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin sıçramasıyla evin yan tarafında bulunan Fahri Çelik'e ait dört katlı evin de çatı katında hasar oluştu. Dört katlı binada yaşayanları ise köylüler tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evde hasar oluştu. Vatandaşların yaşadığı panik anları ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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