Sivas'ta firari FETÖ üyesi yakalandı

Sivas'ta yürütülen operasyon kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Yakalanan firari FETÖ üyesi, ali işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
