Haberler

Sivas’ta kavşakta çarpışan iki araçtan 8 yaralı

Sivas’ta kavşakta çarpışan iki araçtan 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas-Kayseri kara yolu Kayadibi köyü mevkiinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, 1 yaralının durumu ağır. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralılar hastanelere sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Sivas'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Kayseri kara yolu Kayadibi köyü mevkiinde meydana geldi. 24 AU 581 plakalı Seat marka otomobil otomobil ile AIB BK 18 yabancı plakalı Audi marka cip, kavşakta çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret
Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Futbol A.Ş'nin A takımı belli oldu! Mahmut Uslu'dan şaşırtan karar
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye net yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz

İsraillileri sınır dışı eden Müslüman lider ABD'ye pabuç bırakmadı
İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayımlandı

İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...