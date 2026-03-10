Sivas'ta 111 düzensiz göçmen yakalandı, 19 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı
Sivas Emniyet Müdürlüğü, son 2 ayda yürütülen operasyonlarda 111 düzensiz göçmeni yakaladı ve 19 göçmen kaçakçısını tutukladı. Yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine sevk edildi.
İl genelinde gerçekleştirilen 15 farkı uygulamada ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu (111) kişi muhafaza altına alınarak gerekli işlemleri yapıldıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.
Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 19 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlaması ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı