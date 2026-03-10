Haberler

Sivas'ta 111 düzensiz göçmen yakalandı, 19 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Sivas Emniyet Müdürlüğü, son 2 ayda yürütülen operasyonlarda 111 düzensiz göçmeni yakaladı ve 19 göçmen kaçakçısını tutukladı. Yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine sevk edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından son 2 ay içerisinde 111 düzensiz göçmen yakalanarak 19 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen 15 farkı uygulamada ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu (111) kişi muhafaza altına alınarak gerekli işlemleri yapıldıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.

Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 19 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlaması ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
