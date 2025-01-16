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Sivas'ta Doğal Gazdan Zehirlenme Olayı

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Sivas'ta bir aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Örtülüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aile bireyleri komşularını arayarak yardım istedi.

Sivas'ta 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

SİVAS - Sivas'ta doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanının en üst katında meydana geldi. Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi. İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi. Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta Doğal Gazdan Zehirlenme Olayı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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