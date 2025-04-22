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Sivas'ta Cinayet Zanlısı Yakalandı

Sivas'ta Cinayet Zanlısı Yakalandı
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Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan H.Y. adlı firariyi başarıyla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü t tarafından yapılan operasyonla, cinayet suçundan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, "Kasten Öldürme" ve "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçlarından toplam 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli firari yakalandı. Yakalanan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise halkın can ve mal güvenliğini sağlama amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olunduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan gelen her türlü başvuru, bildirim ve ihbarın büyük bir titizlikle değerlendirildiği belirtilerek, kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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