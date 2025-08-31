Sivas'ta Çıkan Yangın Rüzgarla Büyüdü

Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyü kırsalında örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Kevenli köyü yakınlarındaki ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - SİVAS