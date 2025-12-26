Haberler

Caminin kasasından 40 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı

Caminin kasasından 40 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Sivas'ta Atölye Camisi'ne girerek bağış kasasındaki 40 bin TL'yi çalan N.B. isimli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak tutuklandı. Çalınan para camiye iade edildi.

Sivas'ta gece Atölye Camisi'ne girerek bağış kasasında bulunan 40 bin TL'yi çalan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda hırsızlığı N.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, camiden çaldığı para ile birlikte yakalanırken, ele geçirilen paranın camiye iadesi sağlandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

