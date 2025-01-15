Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma okkalı zam! İşte yeni tarife
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede! Sorulara böyle tepki verdi

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Sivas'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çalınan 3 büyükbaş hayvan, Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas'ta 3 adet büyükbaş hayvan çalan 5 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan 3 büyükbaş hayvan, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar ile bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıstan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele başta olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
img

Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.