Sivas'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta 3 adet büyükbaş hayvan çalan 5 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan 3 büyükbaş hayvan, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar ile bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıstan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele başta olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİVAS