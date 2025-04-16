Sivas'ta Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Otobüs üzerinden geçmişti, şahsın kimliği tespit edildi

SİVAS - Sivas'ta önceki gün akşam saatlerinde karayolunda bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün saat 22.00 sularında Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelmişti. Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsünün şoförü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulunmuş konu ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanılmış, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatılmıştı. Otopsi yapılan cesedin

Yapılan incelemeler sonucu cesedin 37 yaşındaki Hüseyin Karakaya'ya ait olduğu tespit edildi. Yıldızeli Bakımevinde kaldığı öğrenilen Karakaya'nın tedavi amaçlı Sivas'a gittiği bilgisine ulaşıldı. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Hüseyin Karakaya'ya M.C. idaresindeki 28 ACC 948 plakalı hafif ticari aracın çarptığı ve daha sonra yolcu otobüsünün üzerinden geçtiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.