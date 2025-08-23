Sivas'ta Buğday Yüklü Traktör Kazaya Neden Oldu

Sivas'ta Buğday Yüklü Traktör Kazaya Neden Oldu
Sivas'ta kontrolsüz yola çıkan buğday yüklü traktörün otomobile çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolsüz yola çıkan buğday yüklü traktör kazaya neden oldu, buğday yüklü römorka çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 55 AKR 50 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken Yıldız beldesi yolundan gelip kontrolsüz bir şekilde yola bağlanan N.T. idaresindeki plakasız traktörün buğday yüklü römorkuna çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan V.A. ile B.A. yaralandı. Römorkta bulunan buğdaylar yola saçıldı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

