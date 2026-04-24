Sivas'ta binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 2 bin 714 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 7 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 bin 714 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıs hakkında ilgili suçlardan işlem yapıldı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Konuya ilişkin Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

