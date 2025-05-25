Sivas'ta Baca Devrilmesi Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sivas'ta evinde çalışan yaşlı adamın kafasına baca devrildi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Zeki Haral, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki Zeki Haral, müstakil evinde çalıştığı esnada kafasına baca devrildi. Ağır yaralanan Haral, olay yerine sevk edilen ambulansla Sivas Cumhuriyet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS