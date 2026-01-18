Haberler

Sivas'ta patlayan kombi paniğe neden oldu

Sivas'ta patlayan kombi paniğe neden oldu
Güncelleme:
Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında meydana gelen kombi patlaması korku dolu anlar yaşattı. Patlama sonrası cam parçaları çevreye saçılırken, ekipler hızla olay yerine müdahale etti. Yaralanan olmaması sevindirirken, inceleme başlatıldı.

Sivas'ta bir apartmanda kombi patladı. Paniğe neden olan patlama sonrası ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre olay, Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede kombi patladı. Meydana gelen şiddetli patlama sırasında sıçrayan cam parçaları çevreye saçıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken ikamette maddi hasar oluştu. Patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

