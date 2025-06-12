Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı
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Sivas'ta gerçekleşen kazada ambulans ve otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta bir ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Zara ilçesinden Sivas'a hasta nakleden B.K. idaresindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans ile C.T. yönetimindeki 38 FG 255 plakalı Peugeot marka otomobil, çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sürücü B.K.'nın yanı sıra K.Ç., B.K., E.Y. ile otomobil sürücüsü C.T. yaralandı. Yaralanan 3 sağlık personeli, 1 hasta ve otomobil sürücüsü, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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