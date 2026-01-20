Haberler

Dağda aç kalan kurtlar köyün kabusu oldu

Dağda aç kalan kurtlar köyün kabusu oldu
Güncelleme:
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde aç kalan kurtlar, Kızılhüyük köyüne inmeye başladı. Kurtlar, köydeki bir köpeği telef etti. Köylülerin tedirgin olduğu bu olay cep telefonuyla görüntülendi.

Sivas'ta aç kalan kurtlar, köylere inmeye başladı. Gece saatlerinde köye inen kurtlar, köydeki köpekleri telef etmeye başladı. Köylüleri tedirgin eden kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde eşine az rastlanır olay meydana geldi. Arazide yiyecek bulamayan kurtlar, ilçeye bağlı Kızılhüyük köyüne inmeye başladı. Köyde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi. Köy muhtarı Beşir Bölükbaşı'nın bahçesine giren kurtlar, kapı önünde bağlı olan köpeği yakalayarak telef etti. Kurdun köpeği yediği anlar, köy imamının cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylülerin kabusu olan kurtlar, açık arazide kaçarken kameraya yansıdı.

"Dağda aç kalan kurtlar köye indiler"

Kurtların sıklıkla köye inmeye başladığını söyleyen Muhtar Beşir Bölükbaşı, "Sabah namazı saatlerinde köy imamımız camiye gideceği sırada 4-5 kurt görüyor ve hemen içeri giriyor. Daha sonra imam beni aradı. Çıktığımda kurtlar köpeği bu hale getirmişti. Beni görünce kaçtılar. Dağda aç kalan kurtlar köye indiler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
