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Sivas'ta 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sivas'ta 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Yurda yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu göçmen, Sivas'ta yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildi. Şahısların naklini sağlayan bir kişi tutuklandı.

Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı

SİVAS - Yurda yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu şahıs Sivas'ta yakalandı. Şahısların naklini sağlayan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda çalışma düzenledi. Sivas-Erzincan Karayolu Uygulama Noktasında durdurulan 1 araçta, yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan Uyruklu 5 yabancı şahıs geri gönderme merkezine sevk edildi. Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan araç sürücüsü ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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