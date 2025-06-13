Sivas'ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı kameralarca kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki bu sarsıntı, kent merkezinde hissedilmedi ve hasara yol açmadığı belirtildi.
Sivas'ta deprem anı kamerada
SİVAS - Sivas'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı ise kameralara yansıdı.
AFAD verilerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedilmedi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa