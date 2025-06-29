Sivas'ta 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Sivas'ta 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
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Suşehri ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi'nde K.A.'ya ait 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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