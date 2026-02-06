Haberler

Suç işlenen 151 sosyal medya sayfasına erişim engellendi, 729 kişi hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sanal devriye çalışmaları kapsamında dolandırıcılık ve terör propagandası yapan 151 sosyal medya hesabına erişim engelledi. 729 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluların önlenmesine yönelik 2025 yılı içerisinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde; internet ve sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda; yasadışı bahis, dolandırıcılık, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, müstehcenlik içerikli paylaşım yapıldığı tespit 151 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde; asayiş, terör, güvenlik, siber, narkotik ve kaçakçılık suçlarından toplamda 729 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa


