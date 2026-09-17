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Sivas’ta 11 aylık kayıp Büşra’ya dair herhangi bir ize rastlanılamadı

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Sivas’ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğe dair herhangi bir ize rastlanılamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğe dair herhangi bir ize rastlanılamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 7 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırabileceğini ileri sürmüştü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş, ardından ifade değiştirerek babanın bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu. Dört gün boyunca gözaltında kalan annenin sürekli ifade değiştirerek farklı iddialar ortaya attığı öğrenildi.

Annenin iddiası üzerinde yaylada ikamet edilen konumda yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bebeğin cesedine ulaşılamadı. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Havadan dronla, yerde ise kadavra köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı. Güvenlik güçleri, arama çalışmaları süren İncedere Yaylası'na sivil girişlerine izin vermiyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltında tutulan anne E.B., baba Y.B. ile olayla ilişkisi olduğu düşünülen M.R.B., R.B., Ö.B. ve M.B. geçtiğimiz gece çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Cezaevine gönderilmişti. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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