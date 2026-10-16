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Sivas Suşehri'nde şarampole uçan hafif ticari araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

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Sivas Suşehri'nde şarampole uçan hafif ticari araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde Ekrem Erdem Bulvarı'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerleri aşıp şarampole uçtu. Takla atarak duran araçta sürücü ile bir kişi hafif, 3 kişi ağır yaralandı; ağır yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan hafif ticari araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.Y. idaresindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole uçtu. Takla atarak duran araçta sürücü ile A.K. hafif yaralanırken; E.E.Y., U.E.K., H.C.E. ağır yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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