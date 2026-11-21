Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 karayolu Şerefiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.E. yönetimindeki 06 BAT 576 plakalı hafif ticari araç, sola dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden Ü.E. idaresindeki 52 AHT 593 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, 52 AHT 593 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.E. ve M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı