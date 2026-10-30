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Sivas Koyulhisar'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

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Sivas Koyulhisar'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 karayolu Kılıçpınar köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilglilere göre, kaza Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Kılıçpınar köyü mevkiinde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 60 ADP 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü N.T. (54) ile araçta bulunan R.D. (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan N.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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