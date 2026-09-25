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Sivas-Kayseri karayolu Keçili köyünde otomobil tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı

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Sivas-Kayseri karayolu Keçili köyünde otomobil tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı
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Sivas-Kayseri karayolu Keçili köyü mevkiinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sivas-Kayseri karayolunda seyir halindeki otomobilin tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Keçili köyü mevkiinde meydana geldi. Vahit K. yönetimindeki 07 TT 477 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil aynı istikametteki Ali Balcı yönetimindeki 31 BAY 778 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Vahit K. ve yolcu konumundaki N.K.,D.K.,N.K.,O.A.K. ve M.M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ali Balcı, otomobilin arkadan vurmasından sonra fark ettiğini belirterek, "Vurduktan sonra fark ettim. Ben önüme bakıyordum vurunca ses gelince bir baktım sonra durdum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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