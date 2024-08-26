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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyünde çıkan örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ekipleri alarma geçirdi. Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yusufoğlan köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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