Sivas'ın İmranlı İlçesinde Yangın: Samanlık, Ahır ve Ev Alev Alev

Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan yangında samanlık, ahır ve ev alevlere teslim oldu. Yangın devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde meydana geldi. E.A.'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan ahır ve eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken, köy halkı da çalışmalara destek veriyor. - SİVAS