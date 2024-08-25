Üye Girişi
Haberler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüs kazası: Çok sayıda yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen midibüs kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sızır kasabası yolu Dendil köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Gemerek trafik sivas Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak?
title