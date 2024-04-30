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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir eve yıldırım isabet etti

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir eve isabet eden bir yıldırım hasara yol açtı. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir eve isabet eden bir yıldırım hasara yol açtı. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Gemerek ilçesi Ali Kemal Mahallesinde bir eve yıldırım isabet etti. E.G'ye ait eve isabet eden yıldırım maddi hasara yol açtı. Evin içi adeta savaş alanına döndü. O esnada evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gemerek Sivas 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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