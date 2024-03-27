Sivas Gürün'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza Kayseri- Malatya Karayolu Gürün ilçesi çıkışında meydana geldi. Alçıpan yüklü 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu bariyerlere çarptıktan sonra refüjü aşıp yan yola geçerek yan yattı. Yan yatan tırda bulunan alçıpanlar karşı yönden gelen 01 LE 212 plakalı Tofaş marka aracın üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kayseri-Malatya D-300 karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. - SİVAS