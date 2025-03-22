Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin'in çakarlı aracı savcının çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

SAVCIDAN USULSÜZ 'ÇAKAR' KIYAĞI

İBB Başkanı ve beraberindeki şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ederken, gözaltındaki isimlerden iş insanı Adem Soytekin'le ilgili çarpıcı bir ayrıntıya daha ulaşıldı. İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı, Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıkarken, Adem Soytekin'in kullandığı aracın, koruma kararı bulunan bir Cumhuriyet Savcısı tarafından kendisine usulsüz şekilde verildiği tespit edildi.

CUMHURİYET SAVCISINA KİRALANAN ARACI KULLANMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında dosyalarda yapılan incelemede, gözaltında bulunan iş insanı Adem Soytekin'in çeşitli öncelik ve üstünlük sahibi "çakarlı" araç kullandığını belirledi. Soytekin'in, kullanmış olduğu araçla ilgili teknik ve fiziki takip yapan polis, incelemelerde aracı şahsen kendisinin kullandığı tespit edilmiş olup, üzerinde çakar tertibatı olduğu anlaşıldı. İnceleme neticesinde aracın, hakkında koruma kararı bulunan Muğla'da görevli bir Cumhuriyet Savcısına kiralandığı, ancak yine Adem Soytekin'in kullanımında olduğu öğrenilirken, başka bir ilde görev yapan söz konusu Cumhuriyet Savcısının İstanbul'a hiç gelmediği ve Adem Soytekin'in çakarlı araçla İstanbul trafiğinde haksız sebeplerle öncelik ve üstünlük sahibi olarak seyahat ettiği belirlendi. Aracın koruma kararı bulunan Muğla'da görevli ve İstanbul'a gelmeyen bir Cumhuriyet Savcısına kiralandığını belirleyen emniyet güçleri, Soytekin'in bu sayede İstanbul trafiğinde öncelik ve üstünlük sahibi araçla haksız şekilde seyahat ettiğini ortaya çıkardı.

PTS KAYITLARI İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ

Öte yandan polis, ifade işlemi sırasında Adem Soytekin'e söz konusu çakarlı araçla ilgili de soru yöneltti. Soytekin'in verdiği cevapta, ilgili Cumhuriyet Savcısını tanımadığını, aracın tamir için İstanbul'a geldiği süreçte kullandığını belirtti. Ancak Soytekin'in verdiği ifadeyi PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları çürüttü. Polisin teknik ve fiziki takip tutanakları ile PTS kayıtları Soytekin'in beyanını yalanlar nitelikte soruşturma tutanaklarında yer aldı. Koruma kararı bulunan Muğla'da görevli söz konusu savcının ve İstanbul'a o araçla hiç gelmediği anlaşıldı.

SAVCI HAKKINDA HSK'YA SUÇ DUYURUSU

Diğer yandan Soytekin'e çakarlı aracı usulsüz tahsis ettiği iddia edilen savcı ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.