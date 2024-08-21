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Site içerisindeki direkte elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Melih Ayvaz, dokunduğu aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Site içerisindeki direkte elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Melih Ayvaz, dokunduğu aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayvaz'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz gencin ölümü büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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