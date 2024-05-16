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Şişli'de bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı

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İstanbul Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mahmut Şevket Paşa Şişli Olay İtfaiye Acil Durum İstanbul 3.Sayfa Haberler

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