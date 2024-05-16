Şişli'de bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı
İstanbul Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL