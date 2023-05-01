- Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Şişli'de toplanarak izinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti.

- Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

İSTANBUL - Şişli'de toplanarak izinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Gözaltına alan eylemciler polis otobüsüne bindirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Pangaltı Ergenekon Caddesi üzerinde toplanan eylemciler Taksim'e yürümek istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.