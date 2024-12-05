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Şişli'de Yolda Telefonu Çalınan Kadının Durumu Kamerada

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İstanbul Şişli'de yolda yürüyen bir kadının cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti, hırsız yakalanarak tutuklandı.

Şişli'de yolda yürüyen kadının telefonunu böyle çaldı

İSTANBUL - Şişli'de bir kadının, yolda yürürken konuştuğu cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün 12.45 sıralarında Şişli'deki Hüsrev Gerede caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen kadının yanına yaklaşan şahıs bir süre sonra kadının paltosundaki cep telefonunu alarak uzaklaştı. Daha sonra telefonunun olmadığını fark eden kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasından tespit edildi

Yapılan incelemeler sonrasında cadde üzerinde arkadaşıyla birlikte yürüyen kadının yanına yaklaşan erkek şahsın telefonu çaldığı belirlendi. Kimliği tespit edilen M.A.L.F., yurt dışına çıkmaya çalıştığı esnada Sabiha Gökçen Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.A.L.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de Yolda Telefonu Çalınan Kadının Durumu Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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