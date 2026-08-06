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Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk ve Silah Ele Geçirildi

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Şişli’de bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şişli'de bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanırken, 10 kilo 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şişli'de bulunan bir ikamete yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 parça halinde toplam 9 kilo 900 gram Skunk maddesi, satışa hazır vaziyette 28 parça halinde toplam 128 gram Skunk maddesi, 1 adet CZ-25 otomatik silah, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet mühimmat yeleği, 325 adet 9x19 mm fişek, 5 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 63 bin Türk lirası ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 10 kilo 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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